Названа увеличивающая вдвое риск возникновения онкологии быстрая еда

Специалисты предупредили об опасности систематического потребления широко распространённого полуфабриката, часто используемого для быстрых перекусов.
Речь идёт о лапше быстрого приготовления. По мнению экспертов, эпизодическое включение этого продукта в меню не несёт существенных рисков. Однако его постоянное присутствие в рационе способно спровоцировать развитие хронических патологий.
Как пояснил онколог Тим Тиутан, регулярное употребление подобной пищи увеличивает вероятность возникновения злокачественных новообразований на 50%. Это объясняется принадлежностью продукта к категории ультраобработанной еды, которая ассоциируется с нарушениями метаболизма, сердечно-сосудистыми заболевания и онкологией.
Отдельную угрозу представляет повышенная концентрация натрия в составе лапши. Избыток соли провоцирует повреждение желудочной слизистой, формируя подходящую среду для Helicobacter pylori. По данным медика, злоупотребление пересолёными продуктами повышает риск онкологии желудка на 55%, а при наличии патогенной бактерии — удваивает эту вероятность.
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