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Названа увеличивающая вдвое риск возникновения онкологии быстрая еда

Специалисты предупредили об опасности систематического потребления широко распространённого полуфабриката, часто используемого для быстрых перекусов.

Специалисты предупредили об опасности систематического потребления широко распространённого полуфабриката, часто используемого для быстрых перекусов.

Речь идёт о лапше быстрого приготовления. По мнению экспертов, эпизодическое включение этого продукта в меню не несёт существенных рисков. Однако его постоянное присутствие в рационе способно спровоцировать развитие хронических патологий.

Как пояснил онколог Тим Тиутан, регулярное употребление подобной пищи увеличивает вероятность возникновения злокачественных новообразований на 50%. Это объясняется принадлежностью продукта к категории ультраобработанной еды, которая ассоциируется с нарушениями метаболизма, сердечно-сосудистыми заболевания и онкологией.

Отдельную угрозу представляет повышенная концентрация натрия в составе лапши. Избыток соли провоцирует повреждение желудочной слизистой, формируя подходящую среду для Helicobacter pylori. По данным медика, злоупотребление пересолёными продуктами повышает риск онкологии желудка на 55%, а при наличии патогенной бактерии — удваивает эту вероятность.

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