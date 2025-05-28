Россиянам рассказали, как защитить хлеб от порчи в летнюю жару

Эти микроорганизмы прекрасно чувствуют себя при температуре выше 30 градусов и высокой влажности воздуха. Определить начало порчи можно по характерным признакам. Сначала изделие приобретает необычный сладковатый запах, затем мякиш становится влажным и липким на ощупь. Употребление такого хлеба не рекомендуется, так как это может привести к пищевому отравлению.