Россиянам рассказали, как защитить хлеб от порчи в летнюю жару

С наступлением теплого сезона многие сталкиваются с быстрой порчей хлебобулочных изделий. В беседе с NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина объяснила, что это явление называют «картофельной болезнью». Она особенно активно проявляется в жаркую погоду.
— Картофельная болезнь — одно из самых распространенных заболеваний хлеба и хлебобулочных изделий в теплое время года. Его вызывают бактерии картофельной или сенной палочки, широко распространенные в природе. Для того чтобы предотвратить возникновение или замедлить развитие картофельной болезни, необходимо контролировать начальную микробиологическую чистоту сырья, а также условия остывания, упаковки и хранения готовых изделий, — пояснила Лялина.
Эти микроорганизмы прекрасно чувствуют себя при температуре выше 30 градусов и высокой влажности воздуха. Определить начало порчи можно по характерным признакам. Сначала изделие приобретает необычный сладковатый запах, затем мякиш становится влажным и липким на ощупь. Употребление такого хлеба не рекомендуется, так как это может привести к пищевому отравлению.
Чтобы избежать преждевременной порчи хлеба, важно соблюдать простые правила. Хранить изделия лучше в прохладном сухом месте, используя специальные хлебницы или тканевые мешочки. В особо жаркие дни можно помещать хлеб в холодильник, но не более чем на 2−3 дня.