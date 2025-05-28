Единый расчетно-справочный центр просит перевести Минск на электронные «жировки»

Однако представитель Мингорисполкома отметил двоякость перевода столицы на электронные «жировки». Так, как с одной стороны, действительно, уменьшится бумажный документооборот, но с другой стороны, минчане и так жалуются на отсутствие именно бумажных документов, например, графиков уборки подъезда.