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Единый расчетно-справочный центр просит перевести Минск на электронные «жировки»

В ЕРСЦ сказали о переводе Минска на электронные «жировки».

Источник: Комсомольская правда

В Едином расчетно-справочном центре попросили перевести Минск на электронные «жировки», сообщает агентство «Минск-Новости».

Так, на встрече трудового коллектива филиала «Единый расчетно-справочный центр Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома» (ЕРСЦ) с заместителем главы Мингорисполкома Олегом Корзуном была поднята тема электронных извещений об оплате жилищно-коммунальных услуг.

В ЕРСЦ обратили внимание на то, что минчане неохотно переходят на электронные «жировки», желая по-прежнему получать бумажные квитанции. Поэтому в ЕРСЦ попросили перевести Минск на электронный формат счетов.

Однако представитель Мингорисполкома отметил двоякость перевода столицы на электронные «жировки». Так, как с одной стороны, действительно, уменьшится бумажный документооборот, но с другой стороны, минчане и так жалуются на отсутствие именно бумажных документов, например, графиков уборки подъезда.

— Не каждый пожилой человек имеет возможность пользоваться интернетом. Но молодых можно и нужно агитировать в пользу электронных счетов, — подытожил чиновник.

И сказал, что ЕРСЦ самому стоит предложить, как лучше перевести Минск на электронные «жировки».

Также в ЖКХ сказали, как решать проблему с «шумным» полом у соседей.

Еще в Минске иностранец лихачил на дороге и будет выдворен из страны: «Нарушил ПДД и выложил это видео в интернет».

Между тем ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.