Единый расчетно-справочный центр просит перевести Минск на электронные «жировки»

В Едином расчетно-справочном центре попросили перевести Минск на электронные «жировки», сообщает агентство «Минск-Новости».
Так, на встрече трудового коллектива филиала «Единый расчетно-справочный центр Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома» (ЕРСЦ) с заместителем главы Мингорисполкома Олегом Корзуном была поднята тема электронных извещений об оплате жилищно-коммунальных услуг.
В ЕРСЦ обратили внимание на то, что минчане неохотно переходят на электронные «жировки», желая по-прежнему получать бумажные квитанции. Поэтому в ЕРСЦ попросили перевести Минск на электронный формат счетов.
Однако представитель Мингорисполкома отметил двоякость перевода столицы на электронные «жировки». Так, как с одной стороны, действительно, уменьшится бумажный документооборот, но с другой стороны, минчане и так жалуются на отсутствие именно бумажных документов, например, графиков уборки подъезда.
— Не каждый пожилой человек имеет возможность пользоваться интернетом. Но молодых можно и нужно агитировать в пользу электронных счетов, — подытожил чиновник.
И сказал, что ЕРСЦ самому стоит предложить, как лучше перевести Минск на электронные «жировки».
Также в ЖКХ сказали, как решать проблему с «шумным» полом у соседей.
Еще в Минске иностранец лихачил на дороге и будет выдворен из страны: «Нарушил ПДД и выложил это видео в интернет».
Между тем ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.