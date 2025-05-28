Новосибирские спасатели дали рыбакам советы, которые спасут жизнь

Спасательные службы Новосибирска распространили памятку для любителей рыбалки, содержащую основные правила безопасности при ловле с лодки. Как сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области, рекомендации призваны снизить количество несчастных случаев на воде в период активного летнего отдыха.
«Пусть каждый ваш выезд на воду приносит радость, удачу и, конечно же, отличные уловы!» — говорится в обращении спасателей к новосибирским рыбакам.
В памятке особое внимание уделено обязательной проверке состояния лодки перед выходом на воду, использованию спасательных жилетов всеми пассажирами, мониторингу погодных условий и строгому соблюдению грузоподъёмности плавсредства. Спасатели также настоятельно рекомендуют рыбачить в компании, иметь при себе исправные средства связи, хорошо знать особенности водоёма и соблюдать осторожность при маневрировании. Эти меры особенно актуальны в связи с участившимися случаями переворачивания лодок на новосибирских водоёмах в последние недели.