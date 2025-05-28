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Новосибирцев приглашают продегустировать сладости на городских ярмарках

Также можно будет попробовать мясную продукцию.

Источник: Freepik

В ближайшие несколько дней новосибирцы и гости города смогут попробовать сладости на городских ярмарках. О том, где это можно будет сделать, рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В среду, 28 мая, на улице Большевистской, 131 можно будет продегустировать различные пирожные. Среди них — сметанно-черемуховое, сырное, медовое, шоколадное с абрикосовым конфитюром и шоколадно-ореховое.

А 30 мая на ярмарке, которая будет проходить по адресу улица Петухова, 69, предлагается попробовать печенье «Мираж», «Курабье» и колечки с начинкой.

В субботу, 31 мая, там же посетители смогут ознакомиться с мясной продукцией — колбасками охотничьими и свиными.

Дегустации будут проходить с 11:00 до 13:00.