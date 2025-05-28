Жителей Ростовской области предупредили о магнитных бурях с 28 мая

Ростовскую область ждет период нестабильной геомагнитной обстановки. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, слабые магнитные бури прогнозируются с 28 мая и до конца недели.
По данным специалистов, пик активности ожидается в полдень 28 мая. Уровень геомагнитных ударов составит G1. Поэтому жителям Ростовской области стоит запастись терпением до 31 мая. В этот период магнитные бури затихнут. Это не рекордные показатели, но метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему здоровью.
Рекомендации на период бурь: снизить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций, пить больше воды и контролировать артериальное давление.
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