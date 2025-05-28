Жителей Ростовской области предупредили о магнитных бурях с 28 мая

По данным специалистов, пик активности ожидается в полдень 28 мая. Уровень геомагнитных ударов составит G1. Поэтому жителям Ростовской области стоит запастись терпением до 31 мая. В этот период магнитные бури затихнут. Это не рекордные показатели, но метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему здоровью.