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Жителей Ростовской области предупредили о магнитных бурях с 28 мая

Солнечный удар по Дону: в регионе ожидаются магнитные бури.

Источник: Комсомольская правда

Ростовскую область ждет период нестабильной геомагнитной обстановки. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, слабые магнитные бури прогнозируются с 28 мая и до конца недели.

По данным специалистов, пик активности ожидается в полдень 28 мая. Уровень геомагнитных ударов составит G1. Поэтому жителям Ростовской области стоит запастись терпением до 31 мая. В этот период магнитные бури затихнут. Это не рекордные показатели, но метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему здоровью.

Рекомендации на период бурь: снизить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций, пить больше воды и контролировать артериальное давление.

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