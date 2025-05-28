День защиты детей: куда сходить в Крыму

Симферополь.
1 июня в Симферополе на улице Пушкина состоится Фестиваль детства и юности — яркое событие на открытом воздухе, организованное региональным отделением Движения Первых Республики Крым для жителей и гостей полуострова. В рамках фестиваля запланированы различные активности и интерактивные станции в формате ярмарки, отражающие ключевые направления Движения Первых. Время проведения: с 11:00 до 15:00.
В Доме культуры железнодорожников пройдет интерактивная программа солистов Крымской государственной филармонии «Планета детства» для школьников 1−6 классов. Ребята смогут познакомиться с песнями выдающихся композиторов-песенников ХХ века: Алексея Рыбникова, Максима Дунаевского, Геннадия Гладкова. Первые детские мюзиклы: Буратино, Мери Поппинс, Бременские музыканты, Летучий корабль откроются для слушателей 21 века во всей своей красоте. Задорные мелодии, яркие персонажи, юмор и лирика — все это обеспечит превосходное настроение. Начало мероприятия: 16:00.
В парке имени Юрия Гагарина праздничные мероприятия для детей стартуют уже в субботу, 31 мая, с традиционной игровой программы. На маленькой сцене покажут представление «Приключения Леди Баг». В воскресенье, 1 июня, пройдет квест.
«Квест “Город С.” будет организован для всех желающих, от семи лет и старше. Участники квеста разделятся на команды и будут передвигаться от локации к локации, выполняя задания, соревнуясь. Команда-победитель получит приз», — рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе МБУК «Парки столицы». Начало игровой программы и квеста в 13:30.
Ялта.
Музей «Поляна сказок». Музей под открытым небом в честь Международного дня защиты детей сделал вход на свою территорию бесплатным для всех — и для детей, и для взрослых. Посетить «Поляну сказок», чтобы увидеть сотни скульптур героев любимых сказок, попасть в Тридевятое царство, Королевство кривых зеркал, на Пушкинскую поляну и в Сказочный лес, где встретиться с Бабой-ягой, можно с 9 до 19 часов.
«В программе праздника, начиная с 11 часов, запланированы различные мастер-классы, аквагрим, анимационные развлекательные мероприятия, праздничный концерт, шоу мыльных пузырей», — рассказали РИА Новости Крым в музее, отметив, что спектакли, анимации и прочие развлечения будет проходить параллельно на разных локациях.
Ливадийский дворец-музей. В Белом зале и Итальянском дворике Ливадийского дворца пройдет ежегодный фестиваль детского творчества в честь Международного дня защиты детей «Здравствуй, лето!».
«В программе вокальные и хореографические номера, подготовлена обширная концертная программа», — заверили РИА Новости Крым в учреждении. В программу фестиваля включены выступления лучших творческих детских коллективов региона. В рамках праздника также будет оформлена выставка детских рисунков. Начало концерта в 12:00.
Ялтинский крокодиляриум. 1 июня вход в крокодиляриум будет бесплатным для детей школьного и дошкольного возраста, но в сопровождении взрослых. Взрослые оплачивают билеты согласно действующего тарифа. Каждый взрослый может провести с собой бесплатно одного ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Групповые заявки на экскурсии в этот день не принимаются.
«Чтобы все желающие успели посетить наши объекты, акцию продлеваю и на 2 июня на все объекты, а именно: Aлуштинский Aквариум, Галерея Иллюзий, Парк Миниатюр в Алуште, Парк Миниатюр в Бахчисарае и в Евпатории. И, конечно же, в Экшн-парке Пандориум. Нашей команде приятно, что акцию поддержал завод по производству мороженого и подарил по 1000 порций на каждый объект. В 11:00 я или мои помощники будут бесплатно раздавать всем детям мороженое», — написал владелец ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко.
Феодосия.
Государственный природный заповедник «Карадагский» — особо охраняемая природная территория федерального значения в Юго-Восточном Крыму. В воскресенье, 1 июня, с 12:30 в мемориальном парке Т. И. Вяземского состоится Карадагская ярмарка. Детям нужно будет правильно выполнить задания организаторов, чтобы получить «карадагские червонцы», и обменять их на сладости и сувениры.
«Также состоится бесплатная экскурсия для детей по Музею истории и природы Карадага. Ребята познакомятся с удивительным животным и растительным миром заповедника. Для взрослых в этот день предусмотрена льготная цена», — сообщила РИА Новости Крым начальник отдела экологического просвещения и научной информации Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского — природного заповедника РАН — филиала ФИЦ ИнБЮМ Марина Федоренко.
Феодосийский литературно-мемориальный музей А. С. Грина запланировал книжно-иллюстративную выставку «1 июня — Всемирный день родителя. Международный день защиты детей». А также лекторий для школьников «Прочитаем Грина вместе». Начало лектория: 11:00.
Феодосийский театр «Парадокс» также подготовил праздничную программу, посвященная Дню защиты детей, она начнется в 12:00.
Евпатория.
Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим». В воскресенье, 1 июня, пройдет бесплатная экскурсия по маршруту «Малый Иерусалим» для детей до 16 лет. Однако для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке, поскольку количество мест ограничено.
Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Сопровождающие (не в составе организованной группы) приобретают билет по полной стоимости. Время сбора: 16:00. Место старта: Туристско-информационный центр Евпатории (ул. Тучина, ½).
Международный день защиты детей — один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.