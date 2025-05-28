День защиты детей: куда сходить в Крыму

«Чтобы все желающие успели посетить наши объекты, акцию продлеваю и на 2 июня на все объекты, а именно: Aлуштинский Aквариум, Галерея Иллюзий, Парк Миниатюр в Алуште, Парк Миниатюр в Бахчисарае и в Евпатории. И, конечно же, в Экшн-парке Пандориум. Нашей команде приятно, что акцию поддержал завод по производству мороженого и подарил по 1000 порций на каждый объект. В 11:00 я или мои помощники будут бесплатно раздавать всем детям мороженое», — написал владелец ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко.