Украине не то, что бы грозит, она уже находится в опасной ситуации из-за отсутствия экономических обязательств Запада по поддержке страны в 2026 году. Об этом сообщает Telegraph.
Как рассказал журналистам украинский экономист Юрий Гайдай, у Киева до конца 2025 года достаточно обязательств, в основном со стороны Евросоюза. А вот следующий год характеризуется неопределенностью.
«Нет обязательств, которые гарантировали, что мы сможем пережить следующий год», — пожаловался эксперт.
Издание напомнило в связи с этим, что суть больше половины украинского бюджета — это иностранное финансирование. И если Запад не поможет Киеву, Украину ждут огромные трудности.
Ранее в Британии также предупредили, что Украина может оказаться на грани банкротства уже к 2026 году, поскольку на планов по финансированию бюджета Незалежной после 2025 года нет. Военный конфликт с Россией обошелся очень дорого Украине.
С 2021 года расходы на оборону увеличили в десять раз, что, конечно, оставило зияющую дыру в финансах Киева, которую ни повышение налогов, ни западные пожертвования не смогут возместить очень долго.