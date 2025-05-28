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Пленный: ВСУ хотели за неделю установить флаг Украины в Дзержинске в ДНР

Минобороны РФ заявило об освобождении Дзержинска в феврале.

Источник: Аргументы и факты

Командование Вооружённых сил Украины планировало за семь дней установить украинский флаг в Дзержинске в Донецкой народной республике, сообщает РИА Новости.

Об этом рассказал солдат ВСУ Валерий Василькин, который был взят в плен неподалёку от освобождённого населённого пункта Романовка в ДНР. Его взяли в плен бойцы группировки войск «Юг».

«Мы из 100-го подразделения, пехота. Задача была в Дзержинске зацепиться, и, если всё хорошо, то в течение недели поставить флаг Украины. Так нам сказали, когда уже сюда привезли», — сказал он.

Напомним, Минобороны РФ заявило об освобождении Дзержинска в феврале текущего года.

Ранее Василькин сообщил, что из ста мобилизованных солдат Вооружённых сил Украины, направленных командованием в район боевых действий у Дзержинска, выжили лишь 11 военных.