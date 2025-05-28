Стали известны самые высокие зарплаты среди рабочих Омской области

Рейтинг составили специалисты «Авито Работа». По данным сервиса, самые высокооплачиваемые специалисты в регионе — отделочники. Их средняя заработная плата составила в этом году 133 170 рублей в месяц, что на 67% выше, чем в прошлом. На втором месте — каменщики. Они получают в среднем 133 тысячи рублей в месяц, что на 8% выше, чем год назад. Около 101 000 рублей получают автоэлектрики, 99 160 — плиточники.