Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участок одной из улиц в Астане полностью перекроют до 29 мая

Астанчан и гостей столицы предупредили об ограничении движения по улице Кенесары из-за ремонта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Источник: Getty Images

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города предупредило о продолжении работ по среднему ремонту улицы Кенесары на участке от А. Сембинова до Е. Брусиловский.

В связи с этим, с 27 по 29 мая текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке.

«Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели», — призвали в ведомстве.