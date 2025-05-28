Участок одной из улиц в Астане полностью перекроют до 29 мая

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города предупредило о продолжении работ по среднему ремонту улицы Кенесары на участке от А. Сембинова до Е. Брусиловский.
В связи с этим, с 27 по 29 мая текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке.
«Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели», — призвали в ведомстве.