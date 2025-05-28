В Приангарье прооперировали одного из пострадавших при нападении подростков

Напомним, в Байкальске подросток напал на четверых приятелей с ножом, а затем погиб в пожаре, который сам и устроил. Четыре других человека попали в больницу. Известно, что компания отмечала день рождения. Что именно произошло на вечеринке, выясняет Следственный комитет.