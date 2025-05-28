Беларусь откроет прямое авиасообщение еще с двумя странами с выходом к морю

Из Беларуси можно будет летать еще в две страны с выходом к морю. Это регламентируют ратифицированные международные соглашения, которые опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, после ратификации двух международных соглашений о воздушном пространстве для белорусов станут доступны еще два популярных туристических направлений.
Беларусь сможет установить регулярное авиасообщение с Саудовской Аравией и Сейшельскими Островами. Соответствующие соглашения с правительствами этих стран были подписаны в октябре 2024-го.
Заметим, что и арабская страна, и островное государство популярные направления для туристов со всего мира, в том числе белорусов.