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Беларусь откроет прямое авиасообщение еще с двумя странами с выходом к морю

Белорусы смогут напрямую летать еще в две популярные туристические страны.

Источник: Комсомольская правда

Из Беларуси можно будет летать еще в две страны с выходом к морю. Это регламентируют ратифицированные международные соглашения, которые опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Так, после ратификации двух международных соглашений о воздушном пространстве для белорусов станут доступны еще два популярных туристических направлений.

Беларусь сможет установить регулярное авиасообщение с Саудовской Аравией и Сейшельскими Островами. Соответствующие соглашения с правительствами этих стран были подписаны в октябре 2024-го.

Заметим, что и арабская страна, и островное государство популярные направления для туристов со всего мира, в том числе белорусов.