Красноярский край занимает 15-е место в рейтинге благосостояния семей в России

Красноярский край вошел в топ-20 наиболее благополучных регионов России, соседствуя с Иркутской областью (14-е место) и Кемеровской областью (12-е место). Лидерами рейтинга остаются Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. В то же время регионы Северного Кавказа замыкают список, где семьи с двумя детьми нередко сталкиваются с финансовыми трудностями даже при наличии двух зарплат.