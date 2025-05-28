Красноярский край занимает 15-е место в рейтинге благосостояния семей в России

Аналитики «РИА Рейтинг» опубликовали результаты исследования, согласно которым Красноярский край занял 15-е место по благосостоянию семей в стране.
Эксперты оценили реальные располагаемые доходы семей, складывая два медианных заработка и вычитая расходы на минимальный набор товаров и услуг для каждого члена семьи. В результате выяснилось, что семья с одним ребенком в Красноярском крае после покрытия основных нужд располагает около 64,1 тыс. рублей, а семья с двумя детьми — примерно 45,6 тыс. рублей.
Однако исследователи подчеркивают условность этих данных, так как реальные расходы зачастую значительно превышают официальный прожиточный минимум, который учитывает лишь самые необходимые нужды.
Красноярский край вошел в топ-20 наиболее благополучных регионов России, соседствуя с Иркутской областью (14-е место) и Кемеровской областью (12-е место). Лидерами рейтинга остаются Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. В то же время регионы Северного Кавказа замыкают список, где семьи с двумя детьми нередко сталкиваются с финансовыми трудностями даже при наличии двух зарплат.
Ранее рассказывали, что Союз отцов Красноярского края поддержал инициативу о зарплатах для домохозяек.