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Топ-5 главных новостей в Молдове 28 мая 2025: Новые правила въезда в Россию для граждан Молдовы — что изменилось; в Кишиневе больной 21-летний парень записал видео перед смертью о равнодушии медиков; в&nb

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 28 мая 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 28 мая 2025:

1 Новые правила въезда в Россию для граждан Молдовы: Публикуем подробную инструкцию.

2 «Мне помогает только сосед по палате, медперсонал равнодушен, я заплакал впервые за много лет» — 21-летний парень записал видео перед смертью: Это в то время, как Немеренко рапортует об успехах в здравоохранении Молдовы.

3 В Кишиневе ищут тех, кто отравил более 100 дорогостоящих деревьев: Туи после акта вандализма высохли — выяснилось, чем травили.

4 «Жители Молдовы стали радоваться неудачам друг друга, в их глазах — страх и ненависть, спесь и высокомерие»: В соцсетях спорят о том, действительно ли наши люди изменились в худшую сторону, и что несут нам европейские ценности.

5 Нет повода для радости: Жителей Молдовы опять ждут дожди с грозами.

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