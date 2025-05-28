Сам Тарантино называл этот советский мультфильм шедевром — и вы поймёте почему, когда посмотрите

Представьте картину: Квентин Тарантино выходит из московского Музея кино с круглыми от удивления глазами. «Почему я раньше не видел этого фильма! Почему его не крутят в каждом кинотеатре мира?» — восклицает режиссёр «Криминального чтива». Речь о советском шедевральном мультфильме «Сказка сказок» 1979 года. Да, именно мультфильме. И да, именно шедевральном.