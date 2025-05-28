Осознанный подход: В Рыбсоюзе раскрыли Life.ru, какие морепродукты мужчины едят чаще всего

Эксперт подчеркнул, что особого внимания заслуживают устрицы. Содержащийся в них цинк является ключевым микроэлементом для мужской гормональной системы, а природный дофамин способствует повышению либидо. Не зря этот продукт издавна считается природным афродизиаком. Не менее полезными он назвал мидии и гребешки, богатые таурином и аргинином.
Жирные сорта рыбы, такие как лосось, скумбрия и сардины, должны быть обязательными в мужском рационе. Содержащиеся в них омега-3 кислоты и витамин D комплексно воздействуют на сердечно-сосудистую систему и гормональный фон.
Омега-3 — это группа полиненасыщенных жирных кислот, которые организм не производит самостоятельно, но активно использует в обменных процессах. Рыба — это именно тот продукт, который способен комплексно улучшить и физическое, и психическое здоровье.
Евгений Мещеряков.
Шеф-повар.
Также эксперт уделил внимание тунцу и меч-рыбе, которые идеально подходят активным мужчинам. Высококачественный белок в сочетании с коэнзимом Q10 обеспечивает энергией на весь день и помогает быстрее восстанавливаться после физических нагрузок.
Не стоит забывать и о таких доступных морепродуктах как креветки и кальмары. Они содержат уникальный комплекс микроэлементов, включая фосфор и цинк, которые улучшают микроциркуляцию крови и обменные процессы.
Однако стоит помнить, что рыба может таить в себе некоторые опасности для здоровья. Рекомендации по минимизации этих угроз и защите собственного здоровья ранее представил Life.ru.