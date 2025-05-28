Осознанный подход: В Рыбсоюзе раскрыли Life.ru, какие морепродукты мужчины едят чаще всего

Современные мужчины всё чаще осознанно выбирают рыбу и морепродукты как основу здорового рациона. Единомышленник Рыбного союза в продвижении рыбной продукции, шеф-повар Евгений Мещеряков в беседе с Life.ru отметил, что особой популярностью пользуются лосось, тунец и скумбрия, которые сочетают в себе насыщенный вкус и пользу для мужского здоровья.