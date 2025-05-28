Нарушение святости: В РПЦ высказались о пенсии для детей, рождённых с помощью ЭКО

Говоря о конкретных случаях зачатия после смерти отца (если его семя было сохранено), Береговой отметил отсутствие единого мнения у церкви. Он указал на потенциальные психологические трудности для ребёнка, который может столкнуться с необходимостью осознания необычных обстоятельств своего рождения, а также на сложности его духовного воспитания в отсутствии одного из родителей.