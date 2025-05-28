В Ивановской области уничтожен беспилотник

Срочная новость.
Ночью в Шуйском районе Ивановской области за пределами населенных пунктов уничтожен БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб. На месте падения обломков продолжают работу оперативные и экстренные службы, режим опасности сохраняется.
Ночью в Шуйском районе Ивановской области за пределами населенных пунктов уничтожен БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб. На месте падения обломков продолжают работу оперативные и экстренные службы, режим опасности сохраняется.
Срочная новость.
Ночью в Шуйском районе Ивановской области за пределами населенных пунктов уничтожен БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб. На месте падения обломков продолжают работу оперативные и экстренные службы, режим опасности сохраняется.