Туман и ливни ожидаются в Беларуси в среду

28 мая по народному календарю отмечается день Святого Пахомия. Его называли «теплым», потому что в это время устанавливается настоящая весенняя жара. На Руси говорили: «Пришел Пахом — запахло теплом». С этого дня можно было ожидать устойчивого потепления, а северные ветры окончательно уступали место южным.