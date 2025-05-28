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Туман и ливни ожидаются в Беларуси в среду

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Туман ожидается утром в среду в отдельных районах Беларуси, днем местами по стране — грозы и сильные дожди, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +14° 3 м/с 100% 763 мм рт. ст. +14°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня в республике будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, днем местами возможны грозы и сильные дожди. Утром в отдельных районах сгустится туман.

Ветер северный, днем с переходом на юго-восточный 4−9 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +16…+22°С, в западных и восточных районах воздух прогреется до +26°С.

В Минске сегодня ожидается облачная погода и временами дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Столбик термометра поднимется в белорусской столице до отметки +17…+19°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Сильный и порывистый ветер может повредить и оборвать линии связи и электропередач, привести к отключению электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях, а сильные дожди — подтоплений отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.

Народные приметы на 28 мая

28 мая по народному календарю отмечается день Святого Пахомия. Его называли «теплым», потому что в это время устанавливается настоящая весенняя жара. На Руси говорили: «Пришел Пахом — запахло теплом». С этого дня можно было ожидать устойчивого потепления, а северные ветры окончательно уступали место южным.

Народные приметы:

  • если день выдался теплым, лето будет жарким;
  • расцвел можжевельник — пора начинать сеять ячмень;
  • дым от костра низко стелется — ожидается сырая погода;
  • утро началось с багрового восхода — летом возможны пожары и грозы;
  • много паутины в воздухе — лето будет знойным;
  • восточный ветер во время дождя — осадки скоро прекратятся;
  • западный ветер и низкие тучи — подходящее время для посева яровых;
  • солнце в этот день особенно жаркое — посевы пойдут в рост;
  • появление радуги после ливня — к прекращению дождей;
  • мотыльки низко летают — будет хороший урожай яровых культур;
  • посадка огурцов на Пахома сулит богатый урожай.