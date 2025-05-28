«ТГК-11» получила лицензию на добычу глины под Омском

АО «ТГК-11» получила право на разработку Новоалександровского месторождения глинистого сырья, расположенного в непосредственной близости от Омска. Лицензия, выданная Министерством природных ресурсов региона, действует до 15 апреля 2040 года, что позволит компании вести добычу в течение 15 лет.
Месторождение находится всего в 1 километре от микрорайона Новоалександровка и в 1,5 километрах к юго-западу от золошлаковых отходов ТЭЦ-4 (Советский административный округ).
Площадь участка, на котором будут проводиться работы, составляет более 14 гектаров. По предварительным оценкам, запасы глины составляют свыше 710 кубических метров. Предполагается, что добытый материал может быть использован для нужд золоотвала САО Омска.
В настоящее время решается вопрос о том, будут ли для добычи глины задействованы существующие рабочие секции или потребуется строительство новых. Детали проекта в настоящее время уточняются.