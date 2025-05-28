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Контролеры проверяют работу кондиционеров в пермском транспорте

В Пермь пришла летняя погода, и контрольно-ревизорская служба приступила к проверке работы кондиционеров в городских автобусах и трамваях.

В Пермь пришла летняя погода, и контрольно-ревизорская служба приступила к проверке работы кондиционеров в городских автобусах и трамваях. Такие проверки традиционно проводятся летом.

Городской дептранс заблаговременно напомнил перевозчикам о необходимости к наступлению теплой погоды провести обслуживание климатических установок.

Кондиционеры должны включаться при температуре выше +20 градусов, и если перевозчик это условие не выполняет, то контролеры фиксируют нарушение, пояснили в ведомстве: «Работа кондиционеров проверяется специальными приборами, которые фиксируют как температуру в салоне, так и скорость потока воздуха. В дальнейшем на основе зафиксированных нарушений перевозчику назначается штраф».

Также в этом году на ряде пермских маршрутов внедряется удаленный контроль работы климатических установок. Датчики, установленные около воздуховода кондиционера, передают данные в МКУ «Гортранс». Такая система уже внедрена на автобусах № 42, № 43 и № 71. С 1 июня автобусов с удаленным контролем кондиционирования станет больше, когда начнут действовать новые условия контрактов для ряда маршрутов. Постепенно эта практика распространится на все городские маршруты. Это, подчеркивают в дептрансе, позволит более эффективно следить за состоянием оборудования.