Контролеры проверяют работу кондиционеров в пермском транспорте

Также в этом году на ряде пермских маршрутов внедряется удаленный контроль работы климатических установок. Датчики, установленные около воздуховода кондиционера, передают данные в МКУ «Гортранс». Такая система уже внедрена на автобусах № 42, № 43 и № 71. С 1 июня автобусов с удаленным контролем кондиционирования станет больше, когда начнут действовать новые условия контрактов для ряда маршрутов. Постепенно эта практика распространится на все городские маршруты. Это, подчеркивают в дептрансе, позволит более эффективно следить за состоянием оборудования.