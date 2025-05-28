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NYT: Дональд Трамп может готовить крупную сделку с Россией и Китаем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность заключения крупной сделки с Россией и Китаем. Это сможет изменить баланс сил между крупнейшими мировыми державами. Об этом сообщает газета The New York Times.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность заключения крупной сделки с Россией и Китаем. Это сможет изменить баланс сил между крупнейшими мировыми державами. Об этом сообщает газета The New York Times.

— Его действия и заявления позволяют предположить, что он, возможно, представляет себе мир, в котором каждая из трех так называемых великих держав — Соединенные Штаты, Китай и Россия — доминирует в своей части земного шара, — говорится в материале газеты.

В издании также добавили, что такой исход событий был бы возвратом к стилю имперского правления XIX века.

27 мая Дональд Трамп также заявил, что с Россией могли бы произойти «очень плохие вещи», если бы не его персональные усилия. По словам американского лидера, его российский коллега Владимир Путин не осознает этого.

Ранее в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп обдумывает возможность введения санкций в отношении России на этой неделе. Однако, по словам некоторых источников, новые меры давления не предполагают расширения банковских санкций.