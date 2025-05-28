WSJ: прокурор МУС готовил ордера на арест министров Израиля

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан занимался подготовкой ордеров на арест «крайне правых» министров из Израиля, пишет американское издание The Wall Street Journal.
Газета ссылается на информацию, полученную от источников в МУС. Прокурор планировал арестовать министров из-за их роли в «расширении еврейских поселений на Западном берегу». Утверждается, что речь идёт о министре финансов Бецалеле Смотриче, а также министре по нацбезопасности Итамаре Бен-Гвире.
«Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан готовился запросить ордера на арест двух крайне правых членов израильского кабинета министров, прежде чем уйти в отпуск, пока ООН расследует выдвинутые против него обвинения в сексуальном насилии», — сказано в материале.
В настоящее время Хан находится в «административном отпуске» на фоне обвинений в сексуальном насилии.
Минфин Соединённых Штатов ввёл санкции против прокурора МУС Карима Хана.
Напмним, МУС выдал ордер на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления, а также преступления против человечности, которые были совершены в Палестине, в том числе в Газе.