WSJ: прокурор МУС готовил ордера на арест министров Израиля

Газета ссылается на информацию, полученную от источников в МУС. Прокурор планировал арестовать министров из-за их роли в «расширении еврейских поселений на Западном берегу». Утверждается, что речь идёт о министре финансов Бецалеле Смотриче, а также министре по нацбезопасности Итамаре Бен-Гвире.