Овчинский сообщил о завершении строительства нового пешеходного моста в районе Коммунарка

В районе Коммунарка, всего в 500 метрах от станции метро «Прокшино», ведется строительство жилого комплекса площадью свыше одного миллиона квадратных метров. Проект размещается на участке площадью в 57,4 гектара. Почти на километр жилые дома будут тянуться вдоль береговой линии.