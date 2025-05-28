Овчинский сообщил о завершении строительства нового пешеходного моста в районе Коммунарка

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в районе «Прокшино» скоро откроют крытый пешеходный мост через Дальний пруд. Новый переход свяжет жилую зону с бизнес-кварталом и обеспечит быстрый выход к центральной площади района.
«Протяженность моста составит 197 метров, ширина — 4,5 метра, высота над поверхностью воды — почти пять метров. Объект свяжет жилую и деловую части района “Прокшино”, а также обеспечит жителей безопасным пешеходным маршрутом до одноименной станции Сокольнической линии метро», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Волнообразная форма нового моста с прозрачным навесом дополнена четырьмя смотровыми площадками — по две с каждой стороны. В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что мост гармонично дополнит окружающий ландшафт, соединив прогулочную зону с арт-парком. Пешеходная часть будет отделана износостойким древесно-полимерным композитом с эффектом натурального дерева.
В районе Коммунарка, всего в 500 метрах от станции метро «Прокшино», ведется строительство жилого комплекса площадью свыше одного миллиона квадратных метров. Проект размещается на участке площадью в 57,4 гектара. Почти на километр жилые дома будут тянуться вдоль береговой линии.