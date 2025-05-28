В Самаре ушел из жизни Евгений Долганов, композитор и аранжировщик Incanto

В Самаре скончался Евгений Долганов — яркий и душевный музыкант, композитор и аранжировщик, чье творчество стало настоящей находкой для многих представителей творческой среды.
Он умел не просто играть музыку — он жил ею, чувствовал каждую ноту на уровне сердца.
Большую известность Евгений получил как автор и аранжировщик вокального квартета Incanto, где смог раскрыть уникальные голоса участников, создав гармоничное и трогательное звучание.
Его работа стала основой особенной атмосферы коллектива — наполненной светом, эмоциями и глубоким внутренним теплом.
Те, кто работал с ним бок о бок, вспоминают:
«Женя дал нам веру в себя и наш путь. Благодаря ему мы поняли, что такое настоящее единство на сцене…».
Он мужественно боролся с болезнью до самого конца, но, к сожалению, не смог победить недуг. Однако его наследие живёт — в каждом звучащем аккорде, в каждой созданной им мелодии, в сердцах тех, кто его знал и любил.
Прощание с Евгением Долгановым пройдёт 28 мая в 10:30 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 98 В.
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