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В Самаре ушел из жизни Евгений Долганов, композитор и аранжировщик Incanto

В Самаре скончался Евгений Долганов — яркий и душевный музыкант, композитор и аранжировщик, чье творчество стало настоящей находкой для многих представителей творческой среды.

В Самаре скончался Евгений Долганов — яркий и душевный музыкант, композитор и аранжировщик, чье творчество стало настоящей находкой для многих представителей творческой среды.

Он умел не просто играть музыку — он жил ею, чувствовал каждую ноту на уровне сердца.

Большую известность Евгений получил как автор и аранжировщик вокального квартета Incanto, где смог раскрыть уникальные голоса участников, создав гармоничное и трогательное звучание.

Его работа стала основой особенной атмосферы коллектива — наполненной светом, эмоциями и глубоким внутренним теплом.

Те, кто работал с ним бок о бок, вспоминают:

«Женя дал нам веру в себя и наш путь. Благодаря ему мы поняли, что такое настоящее единство на сцене…».

Он мужественно боролся с болезнью до самого конца, но, к сожалению, не смог победить недуг. Однако его наследие живёт — в каждом звучащем аккорде, в каждой созданной им мелодии, в сердцах тех, кто его знал и любил.

Прощание с Евгением Долгановым пройдёт 28 мая в 10:30 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 98 В.

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