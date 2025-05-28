В РФ создали ортез, ускоряющий восстановление мелкой моторики после инсульта

«Разработка студентки РТУ МИРЭА помогает пациентам с повреждениями лучевого нерва и последствиями инсульта вернуть подвижность кисти. Ортез представляет собой систему из 10 регулируемых элементов, которые надеваются на руку и выполняют функцию сухожилий. Каждый элемент можно индивидуально настроить под особенности пациента. Устройство не просто фиксирует руку в правильном положении, но и помогает постепенно восстанавливать двигательные функции, позволяя человеку снова выполнять повседневные действия», — уточнили в университете.