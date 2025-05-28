Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ создали ортез, ускоряющий восстановление мелкой моторики после инсульта

Разработка принадлежит студентке Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Дарье Масленниковой.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Студентка четвертого курса Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Дарья Масленникова разработала ортез, позволяющий ускорять реабилитацию пациентов с инсультом за счет более активного восстановления моторики кистей рук. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Двигательные нарушения развиваются у 80% пациентов, перенесших инсульт. При этом существующие ортезы часто просто фиксируют кисть, не обеспечивая активной реабилитации. По словам автора проекта, новое решение не просто поддерживает руку, но и стимулирует восстановление.

«Разработка студентки РТУ МИРЭА помогает пациентам с повреждениями лучевого нерва и последствиями инсульта вернуть подвижность кисти. Ортез представляет собой систему из 10 регулируемых элементов, которые надеваются на руку и выполняют функцию сухожилий. Каждый элемент можно индивидуально настроить под особенности пациента. Устройство не просто фиксирует руку в правильном положении, но и помогает постепенно восстанавливать двигательные функции, позволяя человеку снова выполнять повседневные действия», — уточнили в университете.

Как пояснил Алексей Кириченко, научный руководитель проекта, старший преподаватель кафедры биокибернетических систем и технологий РТУ МИРЭА, важным отличием разработки также является возможность сгибания и разгибания каждого пальца отдельно.

«Это новая технология, аналогов которой на рынке пока нет. Еще одна ключевая особенность — расположение ортеза исключительно на тыльной стороне руки, что обеспечивает комфорт и сохраняет естественную подвижность ладони. Это особенно важно для пациентов, которым необходимо постепенно восстанавливать мелкую моторику без лишнего дискомфорта», — добавил он.

Проект, участвующий в программе «Акселератор РТУ МИРЭА», получил грант на дальнейшее развитие.