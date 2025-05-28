Октябрьскую набережную подведут к мосту

Реконструкция охватит, согласно документации, 1,5 км — от будущего моста до улицы Дыбенко. Проект выполнят в три этапа. Первая часть работ, которую необходимо выполнить до конца марта 2026 года, включает строительство бокового проезда вдоль четной стороны Октябрьской набережной от Архивной улицы до проектируемой улицы и присоединение новой дороги к уже существующей развязке.
Также на указанном участке набережной планируется расширение дороги до шести полос. На втором и третьем этапах подрядчик должен будет построить боковые проезды и разворотные петли под Октябрьским путепроводом в северном и южном направлениях.
Смоленский мост станет 20-м разводным мостом в Петербурге. Ожидается, что он снизит нагрузку на набережные, соединит плотно населенные районы и предложит дополнительный обход исторического центра. Длина переправы составит 1,6 км, а ширина — 38 м. За реализацию проекта отвечает АО «Дороги и мосты», а стоимость работ оценивают в 40 млрд рублей.
Смоленский мост станет 20-м разводным мостом в Петербурге. Ожидается, что он снизит нагрузку на набережные, соединит плотно населенные районы и предложит дополнительный обход исторического центра. Длина переправы составит 1,6 км, а ширина — 38 м. За реализацию проекта отвечает АО «Дороги и мосты», а стоимость работ оценивают в 40 млрд рублей.
Стоимость работ и сроки выбора подрядчика пока не называются, но, как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города (КРТИ), финансирование проекта выполнят из бюджета Петербурга в рамках строительства Большого Смоленского моста и Дальневосточной развязки. В Setl Group указали, что компания выступает разработчиком проекта, однако при реконструкции следующих частей магистрали они собираются рассмотреть возможность участия в строительстве. На данный момент девелопер выступает инвестором возведения Большого Смоленского моста, доля участия не называется.
В прошлом году, как следует из документов адресной инвестиционной программы, на проект Большого Смоленского моста потратили почти 18 млрд рублей, однако на этот год заложены только 2,1 млрд рублей, чуть больше — на 2026 год (4,3 млрд рублей), а на 2027 год — около 11 млрд рублей.
Недавно Setl Group получила разрешение до февраля 2028 года на возведение двух многоэтажек возле будущей развязки Большого Смоленского моста с Октябрьской набережной, документ об этом опубликован на сайте Госстройнадзора. Площадь участка на бывшей территории завода «Пигмент» (Октябрьская набережная, 38.— «Ъ-СПб») составит 53 тыс. кв. м, на территории девелопер собирается построить здания общей площадью 160 тыс. кв. м.
Опрошенные эксперты предполагают, что разрешение на строительство застройщик мог получить в обмен на помощь в реконструкции Октябрьской набережной.
На данный момент ситуация с дорогами в Невском районе, как говорит транспортный аналитик Владислав Булгаков, остается одной из худших в Петербурге. По мнению гендиректора Ассоциации предприятий дорожного комплекса Юрия Агафонова, жилой квартал на Октябрьской набережной гораздо больше, чем построенная для района дорожная развязка, из-за чего в часы пик возникает транспортный коллапс.
Тем самым модернизация магистрали при участии строительной компании — выгодный союз для города и девелопера, сходятся аналитики. К тому же это не первый подобный проект у Setl Group: до этого компания занималась Комендантским проспектом, где построила участок дороги со светофорами, разметкой, знаками и велодорожками, потратив почти 1 млрд рублей.