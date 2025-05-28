Октябрьскую набережную подведут к мосту

В прошлом году, как следует из документов адресной инвестиционной программы, на проект Большого Смоленского моста потратили почти 18 млрд рублей, однако на этот год заложены только 2,1 млрд рублей, чуть больше — на 2026 год (4,3 млрд рублей), а на 2027 год — около 11 млрд рублей.