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Звезда «Гарри Поттера» Маргулис заявила, что может умереть в течение 5−6 лет

Звезда «Гарри Поттера» Мириам Маргулис, которой уже исполнилось 84 года, рассказала, что у нее есть проблемы со здоровьем. Она считает, что жить ей осталось недолго, поэтому актриса не хочет оставлять актерскую карьеру.

Звезда «Гарри Поттера» Мириам Маргулис, которой уже исполнилось 84 года, рассказала, что у нее есть проблемы со здоровьем. Она считает, что жить ей осталось недолго, поэтому актриса не хочет оставлять актерскую карьеру.

— Когда знаешь, что жить тебе осталось недолго, а я, вероятно, умру в течение следующих пяти или шести лет, если не раньше, — мне не хочется оставлять работу. (…) Это такая радость. Я мечтаю играть роли, которые не ограничивают меня в передвижении на инвалидной коляске. Но я просто недостаточно сильна, — рассказала Маргулис.

Актриса, сыгравшая в фильмах о юном волшебнике профессора Стебль, добавила, что часто думает о смерти. Также, по ее словам, она не верит «в свет в конце туннеля», передает Page six.

27 мая американская компания HBO показала актеров, которые сыграют главные роли в запланированном сериале по вселенной «Гарри Поттера». Так, главную роль — юного волшебника Гарри Поттера — исполнит Доминик Маклафлин.

Ранее актер Том Фелтон, исполнивший роль Малфоя Драко в фильмах по вселенной Гарри Поттера, сообщил, что будет участвовать в создании сериала по знаменитой киновселенной от HBO. При этом он не будет сниматься на экране, а сосредоточится на сотрудничестве со сценаристами и режиссером.