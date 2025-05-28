Звезда «Гарри Поттера» Маргулис заявила, что может умереть в течение 5−6 лет

Звезда «Гарри Поттера» Мириам Маргулис, которой уже исполнилось 84 года, рассказала, что у нее есть проблемы со здоровьем. Она считает, что жить ей осталось недолго, поэтому актриса не хочет оставлять актерскую карьеру.
— Когда знаешь, что жить тебе осталось недолго, а я, вероятно, умру в течение следующих пяти или шести лет, если не раньше, — мне не хочется оставлять работу. (…) Это такая радость. Я мечтаю играть роли, которые не ограничивают меня в передвижении на инвалидной коляске. Но я просто недостаточно сильна, — рассказала Маргулис.
Актриса, сыгравшая в фильмах о юном волшебнике профессора Стебль, добавила, что часто думает о смерти. Также, по ее словам, она не верит «в свет в конце туннеля», передает Page six.
27 мая американская компания HBO показала актеров, которые сыграют главные роли в запланированном сериале по вселенной «Гарри Поттера». Так, главную роль — юного волшебника Гарри Поттера — исполнит Доминик Маклафлин.
Ранее актер Том Фелтон, исполнивший роль Малфоя Драко в фильмах по вселенной Гарри Поттера, сообщил, что будет участвовать в создании сериала по знаменитой киновселенной от HBO. При этом он не будет сниматься на экране, а сосредоточится на сотрудничестве со сценаристами и режиссером.