Звезда «Гарри Поттера» Маргулис заявила, что может умереть в течение 5−6 лет

— Когда знаешь, что жить тебе осталось недолго, а я, вероятно, умру в течение следующих пяти или шести лет, если не раньше, — мне не хочется оставлять работу. (…) Это такая радость. Я мечтаю играть роли, которые не ограничивают меня в передвижении на инвалидной коляске. Но я просто недостаточно сильна, — рассказала Маргулис.