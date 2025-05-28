Суд ограничил доступ к ролику с ответами на ЕГЭ по обществознанию

В них указано, что в ходе проверки в сети был выявлен ролик на YouTube, содержащий информацию о продаже компакт-дисков с экзаменационными материалами досрочного периода ЕГЭ по обществознанию 2025 года, а также ответы на задания. В видео зрителям также предлагалось перейти на сайт, где продаются диски.