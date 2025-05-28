В Красноярске выбран подрядчик для строительства дороги до микрорайона Солнечный

Новая магистраль пройдет от путепровода через Северное шоссе, пересечёт незастроенное пространство рядом с микрорайоном индивидуальной жилой застройки и вдоль улицы Соколовской до проспекта Молодёжного. Это обеспечит соединение микрорайонов Северный и Солнечный. Ширина дороги будет варьироваться от 4 до 8 полос, при этом основная часть будет четырёхполосной. В районе улицы Восходной предусмотрены два ответвления для поворота на боковые улицы, а проезды и магистраль будут разделены газонами.