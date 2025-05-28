В Красноярске выбран подрядчик для строительства дороги до микрорайона Солнечный

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
Управление капитального строительства города заключило муниципальный контракт с победителем тендера на возведение дороги-дублера, ведущей к микрорайону Солнечному. Общая стоимость контракта составляет 1,9 миллиарда рублей.
По информации заместителя главы города и руководителя департамента градостроительства Сергея Шикунова, на месте будущей дороги в настоящее время расположено чистое поле. В текущем году подрядчик начнёт земляные работы, включая подготовку основания для проезжей части, а также строительство ливневой канализации и резервуаров для дождевых вод. Он отметил, что данный проект является значимым в преддверии 400-летия Красноярска, поэтому за ходом работ будет осуществляться усиленный контроль.
Проект реализуется в рамках подготовки к юбилею города и включает в себя дорогу протяжённостью почти 4,5 километра. Подрядчик также займётся строительством ливневок, тротуаров, установкой ограждений и организацией освещения. Завершение работ запланировано на декабрь 2027 года.
Новая магистраль пройдет от путепровода через Северное шоссе, пересечёт незастроенное пространство рядом с микрорайоном индивидуальной жилой застройки и вдоль улицы Соколовской до проспекта Молодёжного. Это обеспечит соединение микрорайонов Северный и Солнечный. Ширина дороги будет варьироваться от 4 до 8 полос, при этом основная часть будет четырёхполосной. В районе улицы Восходной предусмотрены два ответвления для поворота на боковые улицы, а проезды и магистраль будут разделены газонами.
Стоит отметить, что на месте будущей дороги в настоящее время проводятся археологические работы, которые не помешают началу строительства новой магистрали.
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