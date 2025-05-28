В метро Минска некоторые буквы исчезли из названия станций

В Минске в названиях некоторых станций метро исчезли некоторые буквы, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, пассажиры обратили внимание, что на выходах из минской подземки на днях исчезли некоторые буквы. В Минском метрополитене прокомментировали ситуацию, объяснив пропажу плановой заменой элементов.
Например, как заметили пассажиры, пропала буква «К» на выходе со станции метро «Кунцевщина». Демонтированы также некоторые буквы и на станции «Каменная Горка» и т.д. Отмечается, что буквы в надписях на выходах из пешеходных переходов станций метро приходится периодически менять из-за сезонных и иных повреждений.
— Все элементы обязательно должны соответствовать изначальному архитектурному решению. Буквы демонтируют в качестве оригинала для последующего изготовления аналогичных элементов, — отметили в метрополитене.
Обновить буквы и установить на их место новые планируют до 30 мая.
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