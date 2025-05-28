В метро Минска некоторые буквы исчезли из названия станций

Например, как заметили пассажиры, пропала буква «К» на выходе со станции метро «Кунцевщина». Демонтированы также некоторые буквы и на станции «Каменная Горка» и т.д. Отмечается, что буквы в надписях на выходах из пешеходных переходов станций метро приходится периодически менять из-за сезонных и иных повреждений.