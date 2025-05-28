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В метро Минска некоторые буквы исчезли из названия станций

В минском метро из названия станций пропали некоторые буквы.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в названиях некоторых станций метро исчезли некоторые буквы, пишет агентство «Минск-Новости».

Так, пассажиры обратили внимание, что на выходах из минской подземки на днях исчезли некоторые буквы. В Минском метрополитене прокомментировали ситуацию, объяснив пропажу плановой заменой элементов.

Например, как заметили пассажиры, пропала буква «К» на выходе со станции метро «Кунцевщина». Демонтированы также некоторые буквы и на станции «Каменная Горка» и т.д. Отмечается, что буквы в надписях на выходах из пешеходных переходов станций метро приходится периодически менять из-за сезонных и иных повреждений.

— Все элементы обязательно должны соответствовать изначальному архитектурному решению. Буквы демонтируют в качестве оригинала для последующего изготовления аналогичных элементов, — отметили в метрополитене.

Обновить буквы и установить на их место новые планируют до 30 мая.

Тем временем Беларусь откроет прямое авиасообщение еще с двумя странами с выходом к морю.

А ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.