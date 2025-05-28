Энергетики перекроют в Хабаровске главную транспортную артерию города

Хабаровские энергетики объявили о старте большой ремонтной кампании теплосетей в 2025 году. Они предупредили автомобилистов и пассажиров о неудобствах в связи с неизбежными перекрытиями движения. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы ДГК.
Один из ключевых объектов — модернизация устаревшей системы трубопровода на перекрёстке улиц Карла Маркса и Льва Толстого, которая эксплуатируется уже более трёх десятилетий.
Проблемы на этом участке были отмечены ещё в начале апреля этого года. Тогда ситуацию частично исправили по временной схеме. Теперь вопрос с устаревшими коммуникациями будут решать кардинально.
Специалистам предстоит заменить более 170 метров трубы, установить защитные сооружения и провести реконструкцию тепловой камеры в парке «Динамо».
Работы начнутся 2 июня с перекрытия движения по улице Льва Толстого. Позднее будет ограничено движение и по Карла Маркса — главной улице краевой столицы. Точная дата начала работ на этом участке будет определена дополнительно.
— Принимая во внимание важность транспортных артерий, мы намерены работать в интенсивном режиме, чтобы как можно скорее запустить движение по дорогам. Эти работы необходимы, поскольку они значительно повысят надёжность системы теплоснабжения краевой столицы, включая социальные объекты. В 2025 году в Хабаровске планируется заменить около 8 километров тепловых сетей, — сказал заместитель главного инженера СП «ХТС» Антон Чупов.