Энергетики перекроют в Хабаровске главную транспортную артерию города

— Принимая во внимание важность транспортных артерий, мы намерены работать в интенсивном режиме, чтобы как можно скорее запустить движение по дорогам. Эти работы необходимы, поскольку они значительно повысят надёжность системы теплоснабжения краевой столицы, включая социальные объекты. В 2025 году в Хабаровске планируется заменить около 8 километров тепловых сетей, — сказал заместитель главного инженера СП «ХТС» Антон Чупов.