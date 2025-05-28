Оплату за проезд по участкам платных дорог с дефектами в Казахстане планируют отменить

Если на участке платной автомобильной дороги выявлены повреждения, которые влияют на безопасность дорожного движения и требуют проведения ремонта, плата за проезд по этому участку взиматься не будет. Это решение будет действовать до полного устранения дефекта, пояснили в Минтрансе.