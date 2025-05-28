«Атом» впервые показали обычным водителям

Перемещаемся в салон. Привычную приборную панель в «Атоме» заменяет руль, оснащенный сенсорным монитором. Экран монитора выполняет функции спидометра, а также служит для управления системой мультимедиа. Также при помощи кнопки на экране можно открывать и закрывать двери автомобиля. Передние и задние кресла обиты экокожей и тканью, человеку ростом 180 сантиметров среднего телосложения сидеть довольно комфортно. В салоне во время езды был слышен характерный для электромотора гул.