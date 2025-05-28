В Омске почти на 80% подорожала морковь

Не обошла стороной ценовая волна и репчатый лук, килограмм которого сейчас стоит 53,5 рубля — на 3% дороже, чем неделю назад, и на 32% дороже, чем в январе. Абсолютным лидером подорожания стала морковь, цена которой с начала года выросла на шокирующие 79,5%.