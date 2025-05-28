В Омске почти на 80% подорожала морковь

В Омской области по данным сервиса Минфина «Ай мониторинг» продолжают дорожать овощи. Рост цен на некоторые из них достигает от 50% до 80%.
Цена за килограмм картофеля выросла до 71 рубля, прибавив 1,23% за последнюю неделю и целых 28 рублей за полгода. Белокочанная капуста подорожала на 3,3% за неделю, а с начала года ее цена взлетела на 45,7%, достигнув 61,7 рубля за килограмм.
Не обошла стороной ценовая волна и репчатый лук, килограмм которого сейчас стоит 53,5 рубля — на 3% дороже, чем неделю назад, и на 32% дороже, чем в январе. Абсолютным лидером подорожания стала морковь, цена которой с начала года выросла на шокирующие 79,5%.
Повышение цен коснулось не только отдельных овощей, но и всей продуктовой корзины. В конце марта минимальный набор продуктов обходился омичам в 6554,96 рубля, что на 7,8% дороже, чем в начале года.
Ранее мы писали, что стоимость продуктовой корзины в Омской области взлетела до 6420 рублей.