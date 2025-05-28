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День ветеранов боевых действий в регионе будут отмечать 1 июля

В самарском регионе области установлена новая памятная дата — День ветеранов боевых действий.

В самарском регионе области установлена новая памятная дата — День ветеранов боевых действий. Ее теперь будут отмечать ежегодно 1 июля. Соответствующий закон уже опубликован на официальном сайте регионального правительства.

Ранее инициативу о внесении изменений в закон «О памятных датах и праздничных днях» выдвинули депутаты фракции «Единая Россия» Самарской губернской думы. Так в список региональных праздников добавили новую строку.

Как говорилось в пояснительной записке, принятие данного закона обусловлено важностью увековечения заслуг граждан, принимавших участие в военных операциях, локальных конфликтах и боевых действиях.

Как на территории бывшего СССР и Российской Федерации, так и в других странах с 1945 года и по сегодняшний день.

Законопроект был принят областным парламентом 22 апреля.

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