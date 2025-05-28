Для собак и кошек: 16 тонн корма из Китая затормозили во Владивостоке

Стоит отметить, что подобные случаи в Приморье фиксируются регулярно. В последнее время ведомство неоднократно приостанавливало ввоз партий кормов и лакомств для животных из Китая из-за несоблюдения требований маркировки и сопроводительных документов. В ряде случаев речь шла о партиях весом свыше 27 тонн. Такие меры направлены на защиту российского рынка от некачественной продукции и обеспечение безопасности домашних животных.