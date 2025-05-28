Для собак и кошек: 16 тонн корма из Китая затормозили во Владивостоке

В ходе проверки на территории Владивостокского морского рыбного порта специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушение требований ЕАЭС при ввозе из Китая крупной партии кормов и лакомств для кошек и собак. Общий вес груза превысил 16 тонн — точные данные составили 16,4 тонны.
Партия поступила в порт 19 мая, а уже 21 мая была передана на государственный ветеринарный контроль. Владельцем товара значится московское предприятие.
При осмотре инспекторы обнаружили, что маркировка на транспортной таре содержит неполную информацию: отсутствуют сведения об условиях хранения и транспортировки, данных об импортере, а также названии, регистрационном номере и адресе предприятия-производителя. Это противоречит единым ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза.
В связи с выявленными нарушениями Россельхознадзор принял решение приостановить дальнейшее движение товара. После устранения всех несоответствий партия сможет быть допущена к перевозке и реализации на территории России.
Стоит отметить, что подобные случаи в Приморье фиксируются регулярно. В последнее время ведомство неоднократно приостанавливало ввоз партий кормов и лакомств для животных из Китая из-за несоблюдения требований маркировки и сопроводительных документов. В ряде случаев речь шла о партиях весом свыше 27 тонн. Такие меры направлены на защиту российского рынка от некачественной продукции и обеспечение безопасности домашних животных.