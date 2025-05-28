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«30 минут словесного салата»: Трамп-младший прилюдно высмеял Харрис на криптоконференции

Сын Трампа обещал отдать криптокошелек, если Харрис объяснит технологию блокчейн.

Источник: Комсомольская правда

Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США, вызвал оживлённую реакцию на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, пошутив над возможным объяснением технологии блокчейн бывшим вице-президентом Камалой Харрис.

«Я бы заплатил деньги, много денег. Возможно, весь мой криптокошелек, чтобы Камала Харрис объяснила блокчейн-технологию», — заявил Трамп-младший.

Он добавил, что подобная попытка, по его мнению, превратилась бы в «величайший словесный салат» и закончилась бы полной неразберихой. По его словам. это были бы тридцать минут объяснений ни о чём.

«Полная катастрофа», — заключил сын американского лидера.

Ранее нынешний американский лидер Дональд Трамп обвинил Харрис в коррупции во время проведения президентских выборов в 2024 году. Политик подчеркнул, что планирует требовать по данному вопросу проведения серьезного расследования. Трамп считает, что деньги, выплаченные звездам, могли фактически являться платой за политическую поддержку.