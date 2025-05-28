Похищенный в Прикамье в 2017 году «Лексус» обнаружился в Казахстане

В Березниках в производстве находится уголовное дело, возбужденное по признакам кражи в особо крупном размере. Полицейские установили, что в 2017 году рано утром возле дома в Березниках была совершена кража «Лексуса» стоимостью 4,5 млн рублей. По горячим следам установить причастных к преступлению и разыскать похищенную машину не удалось.