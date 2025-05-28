Похищенный в Прикамье в 2017 году «Лексус» обнаружился в Казахстане

В Березниках в производстве находится уголовное дело, возбужденное по признакам кражи в особо крупном размере. Полицейские установили, что в 2017 году рано утром возле дома в Березниках была совершена кража «Лексуса» стоимостью 4,5 млн рублей. По горячим следам установить причастных к преступлению и разыскать похищенную машину не удалось.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, автомобиль был обнаружен на территории Республики Казахстан. Отдел организации международной правовой помощи организационно-аналитического управления Следственного департамента МВД России организовал взаимодействие с иностранными партнерами в рамках расследуемого уголовного дела.
Исследования и экспертизы не помогли установить оригинальный идентификационный номер автомашины. Чтобы вернуть «Лексус», в повторном запросе о правовой помощи запросили дополнительный осмотр автомобиля с участием потерпевшего и с использованием оригинального брелка бесключевого доступа к Lexus RX350.
В апреле специальная группа в составе следователя ОМВД «Березниковский» и оперативника УУР ГУ МВД по Пермскому краю отправилась в служебную командировку в Республику Казахстан. После проведение осмотра машину вернули на территорию Российской Федерации.