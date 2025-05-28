ЕГЭ без обмана: во Владивостоке усилен контроль за порядком на экзаменах

Самый волнительный и важный этап школьной жизни — период сдачи ЕГЭ — не оставляет шансов тем, кто решает обойти правила. Пойманных на списывании ждут не только административные штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей, но и более серьёзные санкции: удаление с экзамена, аннулирование результатов и запрет на пересдачу. Таким образом, один необдуманный шаг, попытка «схитрить» — и всё, к чему выпускник шёл на протяжении 11 лет, может оказаться под угрозой. Годы подготовки, мечты о поступлении, планы на будущее — всё это может быть перечёркнуто в один момент.