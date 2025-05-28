ЕГЭ без обмана: во Владивостоке усилен контроль за порядком на экзаменах

Штраф, аннулирование результатов, запрет на пересдачу: всё это может стать реальностью для тех, кто решится нарушить правила проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Попытка списать оборачивается серьёзными последствиями и ставит под угрозу все годы учёбы. В связи с этим специалисты городского управления образования обратились ко всем выпускникам с важным напоминанием: соблюдение установленного порядка — не формальность, а необходимое условие честного и равного экзамена для всех, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Самый волнительный и важный этап школьной жизни — период сдачи ЕГЭ — не оставляет шансов тем, кто решает обойти правила. Пойманных на списывании ждут не только административные штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей, но и более серьёзные санкции: удаление с экзамена, аннулирование результатов и запрет на пересдачу. Таким образом, один необдуманный шаг, попытка «схитрить» — и всё, к чему выпускник шёл на протяжении 11 лет, может оказаться под угрозой. Годы подготовки, мечты о поступлении, планы на будущее — всё это может быть перечёркнуто в один момент.
Не меньшая ответственность ложится и на сотрудников пунктов проведения экзамена. Если будет доказано, что педагог или другой ответственный допустил нарушение порядка — штрафы окажутся гораздо серьёзнее:
Работникам ППЭ — от 20 000 до 40 000 рублей; Образовательным учреждениям, на базе которых проводится ЕГЭ — от 50 000 до 200 000 рублей.
«Обращаемся ко всем выпускникам Владивостока и просим не нарушать порядок проведения ЕГЭ, ведь штрафные санкции очень серьезные. Стоит помнить, что каждый школьник имеет право пересдать одну дисциплину еще раз в резервный день в этом же году, если первый результат его не устроил. Но это право остается только для тех, кто сдавал экзамен честно», — отметил начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский.
Напомним, экзаменационная кампания для выпускников одиннадцатых классов стартовала в прошлую пятницу, 23 мая. Ребята сдавали историю, литературу и химию. Накануне состоялся экзамен по профильной математике. Впереди выпускников ждут обязательные предметы и оставшиеся дисциплины по выбору. Полное расписание экзаменов можно узнать по этой ссылке.
Ранее корр. ИА PrimaMedia пообщался с приморским психологом Екатериной Сухименко и узнал у неё, как не превратить экзамены в источник конфликтов и стать для подростка настоящей опорой. В период школьных испытаний особенно важно, чтобы ребёнок чувствовал себя в безопасности и знал, что его любят и принимают независимо от результатов. Если подростка оценивают только по оценкам, это может привести к психологическим проблемам. Поддержка должна быть искренней и спокойной, а не в форме давления или завышенных ожиданий.
Также стало известно, что стобалльникам ЕГЭ во Владивостоке выплатят 100 тысяч рублей. Выплаты предоставляются за каждый предмет, по которому получен максимальный балл. Однако для получения особого поощрения необходимо соблюсти ряд условий.