50 многодетных женщин Башкирии удостоены медали «Материнская слава».

В Башкирии еще 50 многодетных женщин удостоены медали «Материнская слава». Соответствующий указ подписал Глава Башкирии Радий Хабиров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.
Среди награждаемых — жительницы Альшеевского, Баймакского, Белорецкого, Бижбулякского, Благовещенского, Буздякского, Бурзянского, Гафурийского, Давлекановского, Зианчуринского, Илишевского, Ишимбайского, Караидельского, Кармаскалинского, Кугарчинского, Кушнаренковского, Мечетлинского, Мишкинского, Миякинского, Салаватского, Стерлибашевского, Стерлитамакского, Уфимского, Хайбуллинского, Чекмагушевского, Чишминского районов, а также Кумертау и Уфы.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров назвал многодетных мам женщинами, которые каждый день совершают родительский подвиг, являются примером для своих детей.
На данный момент в Башкирии насчитывается 59 тысяч многодетных семей, по этому показателю республика — первая в Приволжском федеральном округе.
«Мы стараемся поддерживать такие семьи и создавать в регионе условия для счастливого материнства. Строим детские сады, школы, больницы, поликлиники, дома культуры, спортивные центры. Наша задача — сделать так, чтобы дети росли в хороших, комфортных условиях, а мамы были спокойны. Материнство — сложная работа и большое счастье. Низкий поклон каждой маме в Башкортостане! Здоровья и благополучия!» — сказал Радий Хабиров, выступая в ноябре прошлого года на церемонии награждения многодетных матерей в Уфе.
Напомним, медаль «Материнская слава» учреждена в Башкирии в 1998 году. Эта награда, согласно региональному законодательству, вручается женщинам, воспитывающим пять и более детей.