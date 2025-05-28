50 многодетных женщин Башкирии удостоены медали «Материнская слава».

«Мы стараемся поддерживать такие семьи и создавать в регионе условия для счастливого материнства. Строим детские сады, школы, больницы, поликлиники, дома культуры, спортивные центры. Наша задача — сделать так, чтобы дети росли в хороших, комфортных условиях, а мамы были спокойны. Материнство — сложная работа и большое счастье. Низкий поклон каждой маме в Башкортостане! Здоровья и благополучия!» — сказал Радий Хабиров, выступая в ноябре прошлого года на церемонии награждения многодетных матерей в Уфе.