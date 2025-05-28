Пенсионерам Хабаровского края компенсировали проезд к месту отдыха

В 2025 году Отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возместило расходы на проезд к месту отдыха 2717 пенсионерам, проживающим в северных районах региона. На эти цели было направлено свыше 55,9 миллиона рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Право на компенсацию имеют неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности и проживающие на Крайнем Севере или приравненных к нему территориях. Возмещение предоставляется раз в два года за проезд в пределах России любым транспортом: поездом, самолетом, автобусом или даже личным автомобилем. Если отдых проходит за границей, компенсируется только путь до российской границы.
Как пояснила управляющий ОСФР Алена Никулина, пенсионеры могут выбрать один из двух вариантов: получить талон на бесплатный проезд заранее или купить билеты самостоятельно, а затем оформить возмещение. Размер компенсации зависит от вида транспорта и не превышает стоимости проезда в экономклассе или плацкарте.
Подать заявление можно через портал «Госуслуги», приложив сканы билетов и справку о стоимости проезда (если выбраны места повышенной комфортности). Для поездок на поездах справку запрашивает сам СФР.