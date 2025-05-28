Пенсионерам Хабаровского края компенсировали проезд к месту отдыха

Право на компенсацию имеют неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности и проживающие на Крайнем Севере или приравненных к нему территориях. Возмещение предоставляется раз в два года за проезд в пределах России любым транспортом: поездом, самолетом, автобусом или даже личным автомобилем. Если отдых проходит за границей, компенсируется только путь до российской границы.