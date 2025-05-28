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«На границе неспокойно». Лукашенко обратился к белорусским пограничникам

Лукашенко обратился к пограничникам, сказав о неспокойной ситуации на границе.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским пограничникам, сообщила пресс-служба президента.

Так, 28 мая, направляя поздравления с профессиональным праздником — Днем пограничника, белорусский лидер подчеркнул, что стоящие на страже рубежей Родины пограничники «готовы в любую минуту первыми принять на себя удар врага». Лукашенко назвал эту решимость выбором сильных духом и смелых воинов, которые являются истинными патриотами.

Также Александр Лукашенко заметил, что каждый из белорусских пограничников является продолжателем славного пути героев пограничников, которые дали решительный отпор фашистским захватчикам в годы Великой Отечественной войны, а также героев, которые совершили подвиги в мирное время.

При этом глава Беларуси оценил ситуацию на границе страны, сказав, что требуется максимальная сосредоточенность.

— Сегодня на границе неспокойно. Защита Отечества в период глобальной геополитической нестабильности требует от нас максимальной сосредоточенности на угрозах и мерах по обеспечению безопасности, — заявил он.

Также Александр Лукашенко обратил внимание на то, что белорусская сторона сейчас возводит новые пограничные рубежи, которые оборудованы современными техническими средствами охраны. Заметил, что погранслужба оснащается новейшим вооружением и боевой техники.

— Делаем все, чтобы сохранить чистое небо над родной Беларусью, — констатировал глава страны.

А резюмируя, еще президент высказал уверенность в том, что мирный сон белорусов охраняют профессионалы высочайшего уровня, которые верны долгу и преданы своей стране.

Тем временем «Минсктранс» объявил бесплатную пересадку в свои автобусы до Варшавы на границе с Польшей.

Еще в Минске иностранец лихачил на дороге и будет выдворен из страны: «Нарушил ПДД и выложил это видео в интернет».

А ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.