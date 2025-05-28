В Иркутске раритетную иномарку продают за 1 495 000 тысяч рублей

В Иркутске раритетный автомобиль марки Nissan President, которому 41 год, выставили на продажу за 1 495 000 рублей. С момента выпуска у машины было три владельца. Такое объявление опубликовали на одном из сервисов продажи автомобилей.
— Этот ретро автомобиль — не просто средство передвижения, а настоящая находка для ценителей классики и стиля. Его кузов после реставрации сияет, привлекая взгляды и вызывая восхищение на каждом шагу, — сообщает продавец.
Как известно КП-Иркутск из объявления, салон комфортный благодаря велюру, а под капотом сохранился родной мотор V8 объёмом 4.4 литра. Коробка передач автоматическая и трехступенчатая. В машине имеется полный электропакет зеркал, окон и сидений. Это дополнительный бонус за такую цену.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Иркутске автомобиль Nissan Juke превратили в карету.