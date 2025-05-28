Три района Гродненщины ограничили продажу алкоголя на выпускные вечера

Так, на территории Щучинского района время продажи алкогольных напитков будет ограничено в день проведения выпускных вечеров в школах с 18:00 дня проведения выпускных вечеров до 08:00 следующего за ним дня.
Аналогичное решение принято и властями Новогрудского и Лидского районов.
Вместе с тем есть исключения: это ограничение не коснется розничной торговли в объектах общественного питания на розлив.
Выпускные вечера
Выпускные пройдут по всей стране 13 июня.
В Минске горисполком установил единое время начала выпускных вечеров. Так, в 20:00 начнется торжественное мероприятие, посвященное вручению документов об образовании.
Мероприятие состоит из двух частей: первая — торжественная, когда выпускники получат первые документы об образовании, и вторая — концертно-развлекательная.