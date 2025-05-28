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Омский троллейбус № 4 станет экскурсионным

Один из самых популярных троллейбусных маршрутов Омска станет экскурсионным в День города.

Источник: Комсомольская правда

В День города один из самых популярных троллейбусных маршрутов Омска получит еще одну функцию. На это раз, познавательную — во время следования по маршруту в транспорте будут звучать интересные факты о достопримечательностях Омска.

Маршрут № 4 выбран в качестве аудиогида не случайно. Он проходит практически через весь город, соединяя железнодорожный вокзал с Городком Нефтяников, являясь при этом одним из самых востребованных маршрутов у омичей.

Пассажиры «праздничного» троллейбуса узнают из аудиоэкскурсии интересные факты о каждой остановочной точке, о выдающихся жителях города и о памятниках омской архитектуры. В данный момент идет работа по созданию аудиогида.

Ранее мы писали, что в Омске перекроют улицу Достоевского.