Омский троллейбус № 4 станет экскурсионным

В День города один из самых популярных троллейбусных маршрутов Омска получит еще одну функцию. На это раз, познавательную — во время следования по маршруту в транспорте будут звучать интересные факты о достопримечательностях Омска.
Маршрут № 4 выбран в качестве аудиогида не случайно. Он проходит практически через весь город, соединяя железнодорожный вокзал с Городком Нефтяников, являясь при этом одним из самых востребованных маршрутов у омичей.
Пассажиры «праздничного» троллейбуса узнают из аудиоэкскурсии интересные факты о каждой остановочной точке, о выдающихся жителях города и о памятниках омской архитектуры. В данный момент идет работа по созданию аудиогида.
Ранее мы писали, что в Омске перекроют улицу Достоевского.