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РКН заблокировал более 800 материалов о продаже ответов на ЕГЭ и ОГЭ

Роскомнадзор ограничивает доступ к информации о продаже ответов на вопросы ЕГЭ и ОГЭ на основании судебных решений.

Источник: Аргументы и факты

С сентября 2016 года Роскомнадзор принял меры в отношении более 800 материалов в интернете, содержащих информацию о продаже ответов на вопросы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор ограничивает доступ к информации о продаже ответов на вопросы ЕГЭ и ОГЭ на основании судебных решений.

«Всего с сентября 2016 года было заблокировано или удалено 828 материалов. Из них в 2024 году — 64 материала, а с начала 2025 года — 60 материалов», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что порядка 11,5 тыс. глушилок используют во время сдачи ЕГЭ, чтобы школьники не списывали с телефонов и не использовали микронаушники.