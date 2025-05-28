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Авиакомпании и аэропорты РФ предупредили о перенаправлении рейсов 28 мая

Аэропорты России корректируют расписание рейсов после ввода ограничений на полеты.

Источник: Комсомольская правда

Российские авиакомпании и аэропорты начали предупреждать об экстренной и вынужденной корректировке расписания и перенаправленных рейсах на фоне введеных Росавиацией ограничений на отправку и прием рейсов.

Одной из первых в Telegram-канале своих клиентов предупредила авиакомпания «Победа». Отмечается, что часть рейсов перенаправлены на запасные аэропорты или задержаны из-за временного закрытия московских воздушных гаваней «Шереметьево» и «Внуково».

В «Шереметьево», в свою очередь, предупредили, что из-за ограничений использования воздушного пространства ночью 28 мая возможны задержки рейсов днем.

Напомним, в ночь на 28 мая в Росавиации заявили о временной приостановке работы двух столичных аэропортов — Внуково и Жуковского. Эти меры последовали за ограничениями в другом московском аэропорту — Домодедово. Кроме этого, в Калуге также начали действие особые правила приема воздушных судов.

Кроме того, временные ограничения Росавиация вводила также в аэропорту Ярославля.