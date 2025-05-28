Московские аэропорты заработали после массированной атаки ВСУ

После отражения атаки дронов аэропорты в Москве снова заработали.
План «Ковер» снят в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В 07:15 мск все ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняты», — говорится в сообщении Росавиации. Оно опубликовано в telegram-канале Кореняко.
Ограничения действовали в течение короткого времени и были связаны с необходимостью обеспечить безопасность пассажиров и экипажей. Росавиация рекомендовала пассажирам следить за обновлением информации на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.
Ранее Москву пытались атаковать более 30 беспилотников. Они были успешно уничтожены. Однако повреждения получил технопарк в Зеленограде.