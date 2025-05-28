Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московские аэропорты заработали после массированной атаки ВСУ

План «Ковер» снят в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

После отражения атаки дронов аэропорты в Москве снова заработали.

План «Ковер» снят в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В 07:15 мск все ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняты», — говорится в сообщении Росавиации. Оно опубликовано в telegram-канале Кореняко.

Ограничения действовали в течение короткого времени и были связаны с необходимостью обеспечить безопасность пассажиров и экипажей. Росавиация рекомендовала пассажирам следить за обновлением информации на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Ранее Москву пытались атаковать более 30 беспилотников. Они были успешно уничтожены. Однако повреждения получил технопарк в Зеленограде.